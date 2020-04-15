مانشستر سيتي يصارع تشيلسي لضم موهبة الدوري الفرنسي

يدخل مانشستر سيتي في صراع مع تشيلسي، من أجل التعاقد مع جوش ماجا، لاعب فريق بوردو الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية

المقبلة.

وقالت صحيفة مانشستر إيفينينج الإنجليزية ان النيجيري ماجا صاحب الـ 20 عام، جخل بقوة دائرة

إهتمامات كل من مانشستر سيتي وتشيلسي.

وظهر اللاعب النيجري بشكل ملفت منذ إنتقاله إلى بوردو قادمًا من سندرلاند، وسجل 6 أهداف خلال 15 مشاركة هذا الموسم قبل توقف النشاط.