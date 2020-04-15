اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يصارع تشيلسي لضم موهبة الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يدخل مانشستر سيتي في صراع مع ، من أجل التعاقد مع جوش ماجا، لاعب فريق بوردو الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية

المقبلة.

وقالت صحيفة مانشستر إيفينينج الإنجليزية ان النيجيري ماجا صاحب الـ 20 عام، جخل بقوة دائرة

إهتمامات كل من مانشستر سيتي وتشيلسي.

وظهر اللاعب النيجري بشكل ملفت منذ إنتقاله إلى بوردو قادمًا من سندرلاند، وسجل 6 أهداف خلال 15 مشاركة هذا الموسم قبل توقف النشاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يصارع تشيلسي لضم موهبة الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا