تأكد مشاركة 10 دول حتى الآن في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والتي تستضيف الإمارات فعاليتها خلال الفترة من 2 حتى 15 يناير من العام المقبل، لتصبح النسخة المقبلة هي الأكثر عدداً منذ انطلاق فعاليتها لمنافسات الرجال.

وجاءت الدول المشاركة كالتالي: "العراق، قطر، سوريا، لبنان، البحرين، الكويت، عُمان، الأردن،

يذكر أن أول نسخة من البطولة انطلقت عام 2000 في الأردن، وكانت أكبر مشاركة شملت تسع دول.

وتتلقى الإمارات موافقة البلدان المشاركة حتى 30 إبريل الجاري، لإعتماد المنتخبات بشكل رسمي. هي الأكثر عدداً منذ انطلاق فعاليتها لمنافسات الرجال.وجاءت الدول المشاركة كالتالي: "العراق، قطر، سوريا، لبنان، البحرين، الكويت، عُمان، الأردن، السعودية ، والبلد المستضيف الإمارات"، وتنتظر الإمارات رد دولتي فلسطين واليمن على الدعوة الموجهة إليهما.يذكر أن أول نسخة من البطولة انطلقت عام 2000 في الأردن، وكانت أكبر مشاركة شملت تسع دول.وتتلقى الإمارات موافقة البلدان المشاركة حتى 30 إبريل الجاري، لإعتماد المنتخبات بشكل رسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 منتخبات تعلن المشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.