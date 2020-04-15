مدرب جالطة سراي يفضل تيزيجيه عن نجم تشيلسي

يسعى فريق جالطة سراي التركي، لضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي. وقالت تقارير صحفية تركية أن المسئولين في جالطة سراي، عرضوا على المدير الفني فاتح تريم ضم بيدرو لاعب المدير الفني فاتح تريم ضم بيدرو لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلا أن المدرب رفض وطلب لتعاقد مع تريزيجيه لدعم الفريق. وانتقل تريزيجيه مع بداية الموسم الحالي إلى أستون فيلا الأنجليزي، وقدم مستوى جيد مع الفريق حتى توقفت المسابقات الرياضية بسبب فيروس كورونا، إلا أن أكثر من نادي أبدى رغبة في ضم النجم المصري أبرزهم نيو كاسل يونايتد.

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