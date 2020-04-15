برونو فرنانديز: إمكانيات بوجبا تؤهله للأفضل في العالم

أكد برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن زميله في الفريق بول بوجبا يملك إمكانيات تؤهله أن يكون أفضل لاعب في العالم بمركزه.
وقال فرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي لليونايتد "بول بوجبا يعاني من وقت سيء بسبب تكرار الإصابات،والجماهير كانت تتوقع الكثير من النجم الفرنسي لأنه لاعب مميز، وتم إنفاق الكثير للتعاقد معه".
وواصل " من الطبيعي ان يوضع في ذلك الموقف لأن الجميع يضع الضغوط عليه، كمايحدث مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن بوجبا عليا أن يعلم إنه يملك إمكانيات تجعله الأفضل في العالم بوسط الملعب".
يذكر ان العديد من الأنباء تتردد عن رغبة بول بوجبا في الرحيل عن صفوف اليونايتد، لحاجته لخوض تحدي جديد، خاصة مع إهتمام العديد من الأندية لضمه مثل ريال مدريد ويوفنتوس.
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