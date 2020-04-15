إجماع | توماس بارتي على مشارف الانتقال من أتليتكو مدريد إلى آرسنال

إجماع | توماس بارتي على مشارف الانتقال من أتليتكو مدريد إلى آرسنال، هذا ما أكدت عليه الصحف الإنجليزية صباح اليوم الأربعاء، في أغلب أعدادها، بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين.

واتفقت صحيفة “ديلي ميل” مع صحيفة “ذا صن” أن آرسنال قدم عرضاً لأتليتكو مدريد بقيمة 50 مليون يورو، من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الغاني “توماس بارتي” خلال صفقات الصيف.

ولا يزال آرسنال معجبًا على المدى الطويل بتوماس بارتي، ويخطط للانقضاض على لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد هذا الصيف على الرغم من عدم اليقين المالي بشأن كيفية تأثير جائحة “كورونا” على كرة القدم.

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لدى بارتي ثلاث سنوات متبقية على عقده الحالي في واندا متروبوليتانو ، حيث يرفض كافة عروض إدارة الآتليتي لتجديد التعاقد، وإلغاء الشرط الجزائي الموجود حاليًا.

وفي مقابلة مع ESPN الصيف الماضي ، أعرب اللاعب الغاني الدولي عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي في المستقبل، واعترف بأن “الدوري الإنجليزي جيد وتنافسي للغاية ولديه بعض أفضل اللاعبين في العالم، أود أن ألعب هناك”.

يذكر أن إدارة آرسنال تجد منافسة في الصفقة مع عدة أندية في أوروبا، أهما الغريم والمنافس التقليدي مانشستر يونايتد، المُهتم هو الآخر بالحصول على صاحب الـ24 عامًا.