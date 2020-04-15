أندية الدوري السعودي توفر 28 مليون ريال .. والهلال أكبر المستفيدين من تخفيض الأجور

أندية الدوري السعودي توفر 28 مليون ريال ، بعد قرار تخفيض أجور اللاعبين، وبات نادي الهلال هو أكبر الأندية المستفيدة من القرار، ويليه نادي النصر.
وأعلن تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية الدوري السعودي– دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم-، بعد قرار تخفيض أجور النجوم بنسبة 50٪ بلغ 28 مليون ريال سعودي بشكل شهري.
وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر كشفت لها عن المبالغ التي سوف يوفرها كل فريق سعودي بشكل شهري من ميزانيته، وجاء الهلال في المقدمة بتوفير 9 ملايين ريال شهريًا، ومن بعده النصر بمبلغ 8.5 مليون ريال شهريًا.
ثم جاء في المركز الثالث بعد الهلال والنصر فريق الأهلي بنحو 5 ملايين ريال شهريًا، ثم جاره الاتحاد الذي سيوفر 4 ملايين ريال بشكل شهري بعد هذا القرار “المؤقت”.
يذكر أن نادي الهلال يدفع بشكل شهري للرواتب مبلغ قيمته 17 مليون ريال، بما في ذلك راتب الجهاز الفني والمعاونين بقيادة الروماني “لوسيسكو”.
وكانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اتفقت على خفض 50% من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يطبق الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، وذلك اعتباراً من 15 مارس الماضي حتى عودة التدريبات، مما جعل أندية الدوري السعودي توفر 28 مليون ريال.
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