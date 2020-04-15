لعب النجم الإنجليزي “ديفيد بيكهام” بين صفوف نادي مانشستر يونايتد فى الفترة من 1993 الى 2003، وساهم في تحقيق البريميرليج 6 مرات، وفى تتويج الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال أوروبا، وتميز بيكهام بعرضياته النموذجية وتسديده للركلات الثابتة الرائعة، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد.

كان أول ظهور لديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في البطولة الودية لكأس كوبا عام 1992، وشارك مع فريقه وحقق كأس “إف إي” لفئة الشباب مع زملائه “رايان جيجز وبول سكولز وجاري نيفيل”، وساهم في فوز الفريق عندما سجل هدفاً في الشوط الثاني بمرمى كريستال بالاس ليثبت بأنه نجم قادم وبقوة لملاعب كرة القدم، وقاده هذا للظهور لأول مرة مع الفريق الأول في الموسم التالي، وأصبح لاعباً محترفاً بعد أربعة أشهر فقط من أول مشاركة رسمية له مع الفريق الأول.

وصل عدد مشاركات بيكهام مع مانشستر يونايتد فى الدوري الانجليزي الى 265 مباراة، سجل خلالها 62 هدفاً، وكان أول ظهور له في البريميرليج ضد فريق ليدز يونايتد على أرضه وشارك في ذلك الموسم في أربعة لقاءات ثم أعير لنادي بريستون الإنجليزي.

وفي عام 1995 عاد بيكهام لمانشستر بعد المستويات القوية التي قدمها مع بريستون وضمن له مكاناً في التشكيل الأساسي كلاعب خط وسط، واستطاع ان يثبت خطاه في مسيرته نحو عالم النجومية، ونتيجة لهذا التألق تم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا.

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سجل بيكهام 15 هدفاً مع مانشستر يونايتد فى 83 مباراة بمختلف البطولات القارية، خلال 10 سنوات، وفى موسم 1998-99 تُوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، وكأس الإنتر كونتيننتال عام 1999.

وفى عام 2003 انتقل ديفيد بيكهام الى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وحصل على الرقم 23، والجدير بالذكر ان القميص 23 الذي طرحه ريال مدريد حقق مبيعات قياسية تجاوزت نصف مليون يورو في أول 8 ساعات من توقيع العقد.

فيديو جميع أهداف ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد