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أرسنال سيواصل دفع أجور العاملين كاملة حتى نهاية مايو

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أرسنال سيواصل دفع أجور العاملين كاملة حتى نهاية مايو

أعلن أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه لن يستخدم خطة حكومية للاحتفاظ بالوظائف وسيواصل دفع الأجور الكاملة للعاملين والعمالة المؤقتة حتى نهاية مايو أيار.

وتوقف الدوري الممتاز حتى 30 أبريل نيسان على الأقل بسبب جائحة المستجد وتعهد النادي اللندني في البداية بدفع رواتب العاملين حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال أرسنال في بيان ”كل العاملين يحصلون على أجورهم كاملة ونحن نخطط لمواصلة ذلك. نحن لا ننوي حاليا استخدام خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف“.

وأضاف ”إلى جانب كل العاملين، فنحن نؤكد التزامنا أيضا بدفع أجور العمالة المؤقتة لدينا حتى نهاية مايو بدلا من نهاية أبريل“.

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وتابع ”بالنسبة للعمالة المؤقتة في أيام المباريات هذا يعني أننا سندفع أجورهم عن المباريات الأربع في الدوري الممتاز والتي تأجلت كما سندفع أجورهم مرة أخرى إذا أقيمت المباريات لاحقا“.

وأبدت بعض الأندية رغبتها المبدئية في استغلال خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف خلال جائحة فيروس كورونا قبل أن يحدث تراجع من وتوتنهام هوتسبير وبورنموث بعد التعرض لانتقادات حادة.

وقال أرسنال إنه في مباحثات مع لاعبيه بخصوص ”التحديات المالية المحتملة“ في المستقبل لكنه لم يتوصل بعد لاتفاق معهم في كيفية المضي قدما في هذا الأمر.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وست هام يونايتد وساوثامبتون تأجيلات في أجور اللاعبين للتعامل مع الأزمة المالية بسبب انتشار الفيروس.

 

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