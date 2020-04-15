شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي نجمي يوفنتوس «ماتويدي» و«روجاني» من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي شفاء مدافعه دانيلي روجاني ونجم وسط ميدانه الفرنسي بليس ماتويدي من فيروس كورونا المستجد بعد قرابة شهر من إعلان إصبتهما.

كان يوفنتوس أعلن إصابة «ماتويدي» بالمرض في 18 مارس الماضي، بعد قرابة أسبوع من إعلان إصابة «روجاني»، الذي كان أول لاعب من يوفنتوس يصاب بالفيروس.

وخضع اللاعبان لفحوصات من قبل يوفنتوس أتت جميعها سلبية ما يعني تعافيهم بشكل كامل من المرض وإمكانية مغادرتهما للعزل.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر تمديد تعليق النشاط في بلاده حتى 3 مايو المقبل بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد.