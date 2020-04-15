شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن قرار الأهلي تخفيض العقود: 99% لا يستحقون هذه المبالغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، قرار مسئولي القلعة الحمراء بشأن تخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، في ظل تعليق النشاط الرياضي وعدم وضوح الرؤية بشأن استكمال الدوري من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يجب على أندية مصر كلها أن تقوم بتخفيض عقود اللاعبين في ظل الظروف الراهنة ، موجها حديثه للاعبين: "مثلما وقف ناديك بجوارك يجب عليك أن تفق بجواره في أزمته".

وشدد يونس، على أن 99% من لاعبي الدوري المصري لا يستحقون قيمة العقود التي يتقاضونها ، لذا عليهم الوقوف بجوار أنديتهم.

وطالب مصطفى يونس كل عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين بضرورة تخفيض عقودهم مع أنديتهم، لمساعدة الأندية في تخطي هذه الأزمة بسلام.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية : "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي".

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وواصل : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وأتم عبد الحفيظ :"الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده".