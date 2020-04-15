شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: يجب استئناف الدوري إن وجد وقت يسمح بذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق ومدرب وادى دجلة الحالي، إنه يؤيد استكمال مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم 2019 - 2020 والتى توقفت منذ ما يقرب من شهر ونصف بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

أوضح عبد الواحد فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أؤيد استمرار الدورى فى حالة إن وجد وقت يسمح بذلك، لكن إذا طالت الأزمة فسيكون من الصعب عودة الدورى حتى لا تتعرض الأندية للضغط قبل الموسم الجديد".

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وتكاتفت الأندية المصرية علي قلب رجل واحد لمحاربة وباء كورونا والغاء النشاط الرياضي لمدة أسبوعين تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والتسارع من أجل تطهير وتعقيم المنشأت وإيقاف التدريبات خوفا علي صحة اللاعبين والأجهزة الفنية ونشر طرق الوقاية من الفيروس عبر الصفحات الرسمية للأندية علي مواقع التواصل الاجتماعي لحث الجماهير علي الاستجابة ومنع تفشي المرض .

اتخذ الأهلي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، وبدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية».

وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادى لمدة أسبوع، وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا .