بلاتر يلمح لـ «ضربة قاضية» لقطر بشأن مونديال 2022

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، عن إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر، وذلك على خلفية قضايا الفساد المتورطة فيها الدوحة والمسئولين عن ملف تنظيم المونديال.

وقال بلاتر، في تصريحات لمجلة "بيلد" الألمانية، إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استضافة مونديال 2022 في حال سحب التنظيم من قطر على خلفية اتهامات الفساد الجديدة.

وأضاف بلاتر أن ألمانيا هي الأخرى يمكنها استضافة المونديال، لافتاً إلى أن هذا يعني أن بطولة كأس العالم ستقام في أوروبا مجدداً بعدما أقيمت في روسيا 2018.

وأوضح الرئيس السابق للفيفا أن أوروبا "لن تكون الخيار الأول حال سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر."

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وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيستضيفون بطولة كأس العالم 2026، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها المونديال بتنظيم مشترك من 3 دول، كما ستكون المرة الأولى الت يشارك بالمونديال 48 منتخباً بدلاً من 32.

وأضاف بلاتر أن الولايات المتحدة يمكنها استضافة مونديال 2022 بدلاً من نسخة 2026، مؤكداً أنهم قادرون على ذلك.

وتابع أن اليابان هي لأخرى يمكنها استضافة المونديال المقبل، مضيفاً: "انهم يحاولون استضافة كأس العالم 2022."

وأضاف بلاتر أنه ولحسن الحظ سيكون كأس العالم 2022 بمشاركة 32 فريقًا فقط، "وبالتالي لن تتكلف أي دولة جهد كبير للتنظيم كما حدث في روسيا."

وكانت وزارتيّ العدل في سويسرا والولايات المتحدة قد أثبتتا وجود مخالفات بالجملة ورشاوي من جانب قطر تم تقديمها لمسئولي "الفيفا" للحصول على أصوات مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي في التصويت لملف قطر 2022.