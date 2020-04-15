شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس عن أمنية حسام حسن تدريب الأهلى: لن تتحق فى وجود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصطفى يونس نجم الأهلى السابق على أمنية حسام حسن نجم الأهلى والزمالك السابق بشأن رغبته فى تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، باعتباره من أبناء النادى وقضى 20 عاما بين صفوفه وحقق بقميصه العديد من الإنجازات.

وقال يونس، فى تصريحات خاصة لموقع "سوبر كورة"، "أمنية حسام حسن صعب تحقيقها فى وجود مجلس الإدارة الحالى برئاسة محمود الخطيب".

لقراءة حديث مصطفى يونس حول حسام حسن كاملا عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

كان حسام حسن قد تحدث عن تولى تدريب الأهلى، مؤكدًا أنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا أنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

وقال، فى تصريحات تليفزيونية، "كنت سعيد جدًا بدخولى النادى الأهلي فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلي هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

Advertisements

وأضاف "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلي كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".

كما أكد حسام حسن أنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

وتابع حسام حسن: "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".