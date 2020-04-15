شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الريشة الطائرة يقلص عدد ساعات عمل الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن تقليل عدد ساعات عمل موظفى الاتحاد إلى 4 ساعات فقط خلال حظر فيروس كورونا .

و قال التهامى فى تصريح لـ الخليج 365، أن العمل فى الاتحاد أصبح خلال الفترة من 12 وحتى 4 عصرا يومي الأثنين و الأربعاء فقط .

كما أعلن مسبق مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل الجاري.

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ومن جانبه أكد هشام التهامي أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.

وجاء هذا القرار تمشيًا مع القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين الأسبوع الماضى ، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.