شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات قضية الزمالك مع حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجأة ودون مقدمات خطف حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق الأضواء من أحداث كروية كثيرة بعدما أعلن محامى اللاعب أن المحكمة الرياضية الدولية حكمت لصالح موكله بأحقيته فى فسخ تعاقده مع الزمالك وغرامة على الزمالك مليون و250 ألف دولار.

وفى التقرير التالى نُلقى الضوء على عدة تساؤلات بشأن قضية النقاز وإلى التفاصيل:

س: كيف عادت قضية حمدى النقاز لتفرض نفسها على الساحة الكروية؟

ج: القضية فرضت نفسها بوضوح على سطح الأحداث الكروية المصرية بعدما أعلن أنيس بن ميم محامى اللاعب أن المحكمة الدولية حكمت لصالح موكله بأحقيته فى فسخ تعاقده مع الزمالك وغرامة على الأبيض مليون و250 ألف دولار.

وأكد محامى حمدى النقاز أن الحكم الصادر يتضمن أربعة بنود وهي : صحة فسخ العقد بين اللاعب والنادى، إلزام نادى الزمالك بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب، منع الزمالك من الانتداب لـ3 فترات تسجيل.

س: وماذا عن رد الزمالك تجاه هذه القضية؟

ج: أحمد عبد الفتاح، محامى الزمالك قال إنه تم إيقاف الحكم فى قضية التونسى حمدى النقاز، بطلب الحيثيات صباح اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالحكم الصادر فى القضية.

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وأوضح محامى الزمالك أن الفيفا يعطى مهلة 10 أيام لطلب الحيثيات، وهو ما حدث وعقب وصول الحيثيات سيتم الطعن على القرار، وبذلك يتم تعليق القرار الصادر بشأن تغريم الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بالإضافة إلى 288 ألف دولار مكافآت.

س: هل هناك حلول ودية لإنهاء أزمة الزمالك مع حمدي النقاز؟

ج: حسب تصريحات محامى اللاعب التونسى فإن الحلول الودية مرتبطة باعتذار الزمالك ودفع مستحقات اللاعب منذ رحيله قبل عدة أشهر.

س: وهل يقبل الزمالك بالحلول الودية؟

ج: وفقاً لتصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فإن القلعة البيضاء تدافع عن حقوقها فى هذه القضية وترفض الحلول الودية والتصالح مع اللاعب، موضحاً أنه لم ولن يتهاون فى الدفاع عن ناديه وأكد رئيس نادى الزمالك أن حمدى النقاز طلب العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء وتم الرفض عقب هروبه وانه تم تسديد مستحقاتة بالكامل ، وتساءل مرتضى منصور عن علاقة نصر عزام المستشار القانونى السابق للزمالك بالفيفا، ولماذا تعمد الأخير إثارة المشاكل لنادي الزمالك عقب رحيله.

س: ماذا عن مفاوضات الأهلى مع حمدى النقاز؟

ج: لا توجد مفاوضات بين الأهلى واللاعب التونسى الذى يلعب حالياً لنادى سودوفا الليتوانى حتى نهاية الموسم الجارى، وبعد الموسم الحالى سيكون اللاعب حراً.