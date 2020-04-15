شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تعويض أحمد فتحي بـ"جوكر" في الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من تأثير رحيل أحمد فتحي نجم دفاع الفريق بنهاية الموسم الجاري، بانتهاء عقده وإعلان انتقاله لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم رسمياً بداية من الموسم المقبل.

وأكد فايلر لإدارة الأهلي أن محمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي بعد رحيله وسيتم الدفع به بشكل أساسي، في الوقت الذي يوجد أكثر من لاعب قادر على أن يكون بديل له حال غيابه ومنهم رامي ربيعة والمصاب كريم نيدفيد بالإضافة للمعار أكرم توفيق.

وأوصى فايلر أنه في حالة التعاقد مع ظهير أيمن يُفضل أن يكون جوكر يُجيد اللعب في أكثر من مركز وخاصة المساك الذي يرى فايلر أنه يجب تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واضعاً الثنائي باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ورجب بكار ظهير بيراميدز كخيارات محتمله لتعويض رحيل أحمد فتحي.

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ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين على الهواتف الخاصة بهم تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.