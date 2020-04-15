شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كالذهب.. مصطفى عبده "مجرى" القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

ويعتبر مصطفى عبده نجم النادى الأهلى السابق أو "المجرى" كما تلقبه الجماهير، هو أحد هذه المواهب الكروية التى لا يمكن أن تنساها جماهير الكرة المصرية، ولد مصطفى عبده فى 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968.

وانضم مصطفى عبده إلى ناشئى الأهلى تحت 17 سنة عام 1970 ولعب للفريق الأول بعد سنة واحدة وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبى ودياً باستاد مختار التتش ونجح فى إحراز هدفين ليفوز الأهلى 3/صفر ويبدأ مصطفى عبده رحلة تألقه.



المجري

كانت المباراة الرسمية الأولى للمجرى مع الفريق الأحمر، أمام الأوليمبى موسم 1972 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما لينطلق مع الفريق الأول، ويبرز اسمه وينضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1974 تحت قيادة الألمانى ديتر كرامر.

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أطلق عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوى لقباً مميزاً، حيث أسماه المجرى نسبة إلى ذلك القطار السريع الذى جاء مصر عام 1967 من دولة المجر، حيث كان شيئاً مميزاً حينها ضمن أسطول خطوط السكك الحديدية، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الأحمر.



مصطفى عبده

وحصل مصطفى عبده مع الأهلي على 10 بطولات دوري، 5 كأس مصر، 3 أفريقيا لأبطال الكؤوس بالإضافة إلى بطولة أفريقيا أبطال الدوري مرة واحدة خلال 330 مباراة خاضها بقميص القلعة الحمراء حتى اعتزال كرة القدم موسم 1986/1987.

أما مع الفراعنة فانضم مصطفى عبده لصفوف المنتخب الوطني عام 1974 بعد أن اختاره ديتر كرامر المدرب الألماني ضمن تشكيلة الفريق الذي خاض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 1974 بالقاهرة ولعب أولى مبارياته أمام أوغندا وانتهى اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

واتجه مصطفى عبده بعد الاعتزال إلى تحليل المباريات وتقديم البرامج الرياضية حتى عُين رئيساً للجنة المجتمعية بالنادي الأهلي مطلع العام الجاري 2018 ضمن مجلس زميله السابق في الملاعب محمود الخطيب.