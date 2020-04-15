شكرا لقرائتكم خبر عن فى انتظار موافقة فيفا .. ميركاتو المصرى الصيفى درجة ثانية وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى عن لاعبين من القسم الثانى أملا فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى حالة نجاح مجلس الإدارة فى حل أزمة القيد مع الإتحاد الدولى .

كان مسئولو الفيفا قد ألزموا إدارة المصرى بعدم التعاقد مع أى لاعب خلال فترتين قيد بسبب أزمة الإيفوارى لاعب الفريق شيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة عليه للنادى .

ويامل الجهاز الفنى للمصرى فى صدور حكم مخفف من الإتحاد الدولى يقضى بالإكتفاء بعقوبة إيقاف القيد لفترة وحيدة وهى التى مرت فى الميركاتو الشتوى الماضى من أجل التعاقد مع اكثر من لاعب سوبر .

وقد طلب طارق العشرى من جهازه المعاون مراقبة أكثر من لاعب وكتابة تقرير فنى عنه خاصة وأن المدير الفنى من المدربين الذين نجحوا فى صناعة أكثر من نجم من لاعبى القسم الثانى عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود .

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من ناحية أخرى تمسك مسئولو المصرى البورسعيدى باستمرار الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق لقيادة الهجوم فى الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت فى الموسمين الماضيين وعدم الموافقة على رحيله لأى من الأندية الراغبة فى ذلك.

وألمح مسئولو الزمالك إلى رغبتهم فى التعاقد مع وادى حال فشلهم فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بمهاجم سوبر.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن طارق العشرى يرفض تماما المساس بالعناصر الأساسية فى التشكيلة الأساسية للفريق، والتى يأتى على رأسها محمود وادى الذى يعول العشرى عليه كثيرا فى الجانب الهجومى بجانب أوستن أموتو النيجيرى.

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب نجح فى الانخراط داخل صفوف الفريق ويعتمد عليه الجهاز الفنى كمحطة فى الجانب الهجومى لذا فمن الصعب التفريط فيه، خاصة أن أحمد جمعة المهاجم الثانى مازال يعانى من إصابة ويحتاج لفترة للعودة من جديد للمشاركة فى مباريات الدورى.