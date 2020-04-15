أشهر 4 ثنائيات فى الدورى المصرى.. "بيبو وبشير وحسام وإبراهيم" الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أسماء نجوم فى الدورى المصرى على مر تاريخه، وارتبطت بها أسماء أخرى كثنائيات لا تنفصل، ويساهم كل منهما فى شهرة الآخر، وقد تصبح تلك الثنائيات فى فريق واحد مثل "حسام وإبراهيم" أو متنافسان مثل "بيبو وبشير"، ونرصد فى التقرير التالى أبرز 4 ثنائيات فى الدورى المصرى. حسام وإبراهيم حسن حسام وإبراهيم حسن التوأم حسام وإبراهيم حسن أشهر ثنائى فى تاريخ كرة المصرية، فقد لعبا مع بعضهما فى الأهلى وفى الزمالك، وارتبطا ببعضهما حتى بعد اعتزال الساحرة المستديرة فأصبح حسام حسن مديرًا فنيًا وإبراهيم مديرًا للكرة لا يفارقه فى كل مكان. بيبو وبشير بيبو وبشير Advertisements "بيبو وبشير بيبو والجون" وهى المقولة الأشهر التى رددها المعلق مدحت شلبى أثناء تعليقه على مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتى انتهت بنتيجة 6 / 1 لصالح الأحمر، ولعب خالد بيبو مهاجم الأهلى مباراة العمر على بشير التابعى مدافع الزمالك ونجح فى تسجيل أربعة أهداف منه. فلافيو وجلبيرتو فلافيو وجلبيرتو أخطر ثنائيات الأهلى، فقد تميز الأنجوليان فلافيو وجلبيرتو بتفاهمها وأدائهما الممتع وخطورتهما أمام المنافسين، وكانت أهداف فلافيو بالرأس دائمًا تعد ماركة مسجلة من صناعة جلبيرتو. تريكة وبركات تريكة وبركات ثنائيات محمد أبو تريكة ومحمد بركات، مثلت الكثير من الخطورة على منافسى الأهلى، وكان وجود الثنائى فى تشكيلة المارد الأحمر بمثابة "رعب" للمنافسين نظرًا لمهارتهما وإيجابيتهما على مرمى الخصم.

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