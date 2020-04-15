شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى ..محمد صلاح يقتل الكونغو يصعد بالفراعنة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف محمد صلاح فى مرمى الكونغو الديموقراطية فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 والتى أقيمت ببرج العرب من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الجماهير المصرية بسبب أهميته وصعوبة توقيته.

نجحت كتيبة المنتخب الوطنى فى التقدم بهدف مقابل للاشئ من بينية من ناحية اليمين لمحمد الننى وضعها أمام محمد صلاح الذى نجح فى إحراز الهدف الأول فى مرمى الكونفو ، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذى كان يتحتم على الفراعنة إحراز الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل رسميا للمونديل استطاع لاعبو الكونغو إدراك هدف التعادل فى مرمي عصام الحضري وقتها من خطأ فادح من خط الدفاع بالكامل ليخيم السكون على مدرجات الإستاد وسط حزن وصل لحد البكاء الشديد بين الجماهير التى حضرت اللقاء خوفا من ضياع الحلم الجميل .

Advertisements

وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يقوم محمود حسن تريزيجيه بصناعة كرة صعبة داخل منطقة الجزاء ويتعرض للإيذاء لم يتوانى بكارى جاساما حكم اللقاء من احتسابها ضربة جزاء يتصدى لها محمد صلاح أيضا ويضعها بكل قوة على يمين حارس الكونغو معلنا فوز المنتخب وسط فرحة هستيرية من جانب الجماهير التى حضرت المباراة أو من خارجه والتى طافت ميادين مصر آنذاك ليتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.

وشارك المنتخب فى مونديال روسيا فى مجموعة ضمت الأوروجواي و روسيا و السعودية واحتل الفراعنة المركز الأخير بعد خسارة المباريات الثلاث.