شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الخارجين من "جنة" الأهلي..هجوم كاسح..دفاع قوي..وحراسة المرمى في أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم أو الموسمين الماضيين خروج أكثر من لاعب أهلاوي للأعارة لأندية داخلية أو خارجية وهو ما يمثل قوة كبيرة للمارد الأحمر حال رغبة النادي في إستعادة هؤلاء المُعارين أو بعضهم خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوفه.

كما سيرحل من الأهلي الثلاثي أحمد فتحي وشريف إكرامي حسام عاشور بنهاية الموسم الجاري حيث يرحل الأول بعدما رفض التجديد للأهلي فيما يرحل عاشور وأكرامي بعدما رفض الاهلي تجديد عقديهما.

في السطور التالية نُلقي الضوء على "كتيبة" الاهلي التى تلعب أو ستلعب خلال الفترة المقبلة خارج القلعة الحمراء خاصة وأن هذه الكتيبة تضم فريقاً متكاملاً تقريباً وتملك من الخبرات ما يؤهلها لأن تكون إضافة قوية للأندية التى تلعب لها.

حراسة المرمى

يُعد شريف إكرامي واحداً من أبرز حراس الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة وبعد رحيله من القلعة الحمراء سيكون مكسب للفريق الذي سيلعب له وغالباً ما سيلعب إكرامي في صفوف بيراميدز.

الدفاع

محمد عبد المنعم (سموحة) ومحمود الجزار(الجونة) وأحمد علاء (طلائع الجيش)

خط الوسط

يضم خط الوسط الأهلاوي البعيد عن القلعة الحمراء ، كلاً من حسام عاشور ، أكرم توفيق المُعار للجونة .

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الظهير الأيمن

أكثر من لاعب مُعار أو رحل من الأهلي يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن يأتي في مقدمتهم أحمد فتحي وباسم على حيث يلعب الأخير مُعاراً للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة.

الظهير الايسر

حسين السيد المُعار للصفاقسي التونسي.

الهجوم

وليد آزارو (الإتفاق السعودي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان (الجونة) وعمرو جمال( طلائع الجيش).

صانع الالعاب

ناهر ماهر (سموحة).

الأجنحة

عمار حمدي (طلائع الجيش )وفوزى الحناوى (سموحة) ومحمد شريف (إنبي).