شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. عبداللطيف منيع: أستغل الحظر فى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة، الذى اقترب بشدة من التأهل إلى أولمبياد طوكيو، والذى كشف أنه يقضى فترة حظر التجوال فى المنزل، ولا يخرج إلا للضرورة فقط، حفاظا على صحته وتجنبا لفيروس كورونا.

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وقال عبد اللطيف إنه يحرص على التدريب داخل المنزل، حيث لديه بعض الأدوات التى تساعده على التدريب، وبعد ذلك يقوم بقراءة الكتب بمختلف أنواعها لزيادة ثقافته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.