شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يظهر مهاراته بفيديو جديد على تيك توك.. اعرف رد حازم إمام وجدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام، بمقطع فيديو جديد له وهو يقوم بإظهار مهاراته بكرة التنس.

ونجح معوض في الفيديو الذي حصد الآلاف من المشاهدات في "تنطيط" كرة التنس 110 مرة برجله الشمال فقط، داخل أحد ملاعب التنس.

وسرعان ما استقبل معوض عدد كبير من التعليقات من قبل أصدقائه وجمهوره، وضمت تعليق من النجم حازم إمام، قائلاً "هي رجلك اليمين فين؟"، وتعليق آخر من النجم جدو قائلاً "سييييد يا سييييد".





ونشر نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر خلاله مع نجله في فاصل استعراضي لمهارتهما مع بكرة مناديل، كنوع من المشاركة في تحدي البقاء بالمنزل، الذي انطلق بالأمس بمشاركة نخبة من نجوم الكرة، للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي والذي أدى لتوقف النشاط الرياضي في مصر.

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وعلى جانب آخر رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.