شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة فى معسكر منزلى بالفيديو خلال حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لاعبو منتخب تنس الطاولة فى معسكر منزلى، حيث يتواصل اللاعبون مع مدربى المنتخبات عن طريق الفيديو كونفرانس ، وذلك بتدريب كل لاعب فى منزله وبأدواته الخاصة .

وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن كل لاعب من لاعبى المنتخب المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو وهم منتخب السيدات جينا مشرف و يسرا حلمى و فرح عبد العزيز ، ومنتخب الرجال أحمد صالح و عمر عصر و خالد عصر، لديهم طاولات فى منازلهم يتدربون عليها، و يتابعهم المدربون من خلال الفيديو ، حيث تقوم دينا ويسرا مع اشقاؤهم لاعبى الطاولة ايضا، و خالد واحمد صالح كان يتدرب قبل الحظر مع زملائه، وعمر يتواجد فى المانيا ، وبالتالى فجميع اللاعبين يواصلون التدريبات وكأنهم فى معسكر .

وأضاف رئيس الاتحاد أن اللاعبين يحرصون على التدريب فى ظل الاستعداد للبطولة الاولمبية ، والعودة لممارسة النشاط فى اى وقت يتم الاعلان عنه .

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كان اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور لجأ إلى عملية الروتيشن بين موظفى الاتحاد، فى ظل توقف النشاط الرياضى بمصر، وفرض حظر التجول، وكذلك تقليل عدد الموظفين فى المكان الواحد.

وقال معتز عاشور رئيس الاتحاد إنه يعتمد على نصف الموظفين فقط فى تسيير العمل داخل مقر الاتحاد، حيث يتواجد الموظفون يوميا بالاتحاد، من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء، وينصرفون قبل بدء الحظر، وتتم عملية التدوير بين الموظفين بالتناوب بحيث يتم سير الأمور فى الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الدولى استفسر من نظيره المحلى عن بطولة مصر الدولية التى من المقرر أن تستضيفها مصر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، وهل مازالت مصر على موقفها أم ستعتذر عنها فى ظل تفشى فيروس كورونا بمختلف الدول، ليؤكد عاشور أن هناك متسعًا من الوقت، لحين موعد البطولة والذى يصل إلى 6 أشهر ووقتها ستتضح الصورة، وحال انحصار الفيروس وتلاشيه ستتم إقامة البطولة فى موعدها، أما حال استمرار توقف النشاط وانتشار الفيروس بصورة أكبر فى الدول، سيتم إلغاؤها بالتأكيد.