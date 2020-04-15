شكرا لقرائتكم خبر عن مصير الدوري المصري..9 أندية تطلب الاستئناف و7 يؤيدون الإلغاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصير غامض يترقبة الدوري العام في مصر والنشاط الرياضي عموماً في ظل الظرف الاستثنائى الذي تمر به العديد من دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا العالمى، والذى بات يشكل خطراً حقيقياً على العديد من الدول، ولذلك اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتوقف النشاط الرياضى للحد من انتشار هذه الفيروس فى البلاد وحصره قدر المستطاع ومنع انتشاره فى قطاع أكبر.

وفي مارس الماضي اتخذت الجبلاية قراراً بتأجيل المسابقات المحلية لمدة 14 يوماً، قبل أن يتم تجديدها في كل مرة حتى وصلنا إلى تأجيل المسابقة حتى نهاية أبريل الجاري، وسط تكهنات بإمكانية العودة في منتصف مايو المقبل، على أمل أن تتحسن الأوضاع في ظل إبقاء الأمور تحت السيطرة من خلال التعامل الحكيم للدولة المصرية مع وباء كورونا.

وانقسمت أندية الدوري العام بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، حول مصير المسابقة المحلية، وإمكانية استئنافها من إلغائها، فأندية القاع تراها فرصة لإعادة ترتيب الحسابات وأندية القمة تراها خسارة فادحة بعد الإقتراب من حسم اللقب وفي مقدمتها الأهلي.

9 أندية تؤيد الاستئناف

أبدي مسئولو 9 أندية استئناف الدوري في مقدمتها الأهلي بعدما قطع المارد الأحمر درباً طويلاً نحو اللقب رقم 42 فى تاريخ قلعة الجزيرة، حيث تربع المارد الأحمر على قمة المسابقة برصيد 49 نقطة من 16 انتصار متتالى وتعادل وحيد، فى الجولة الأخيرة ودون أى هزيمة.

وكذلك المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثانى ويقدم موسماً استثنائياً مع عماد النحاس، كان يحلم من خلاله إلى المشاركة فى البطولات الأفريقية واستعادة الأمجاد الماضية، وأكد علاء عبد الغني مدرب الفريق أن الداعين لإلغاء المسابقة هم فرق قاع الجدول، مشيراً إلى أنه من غير المنصف أن يتم اعتبار الجهد الذي بذلته الكثير من الأندية في الموسم الجاري كأن لم يكن.

ويرى حمادة صدقي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه يجب على اتحاد الكرة تحديد أكثر من سيناريو لتكون الفرق جاهزة لإعلان موعد محدد للعودة.

فيما يؤيد حرس الحدود عودة المسابقة أيضاً لتحسين وضعه واستعادة مكانته في جدول المسابقة وتحت قيادة فنية جديدة.

وبالنسبة لوادي دجلة، فيرى مسئولو فريق الغزلان أن عودة النشاط ضرورية، فالإلغاء سيكبد النادي خسائر فادحة، وكذلك أيد نادي الجونة عودة المسابقة حتى وإن كانت بعد فترة طويلة من التوقف.

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وانضم نادي إنبي إلى كتيبة المؤيدين لاستئناف المسابقة، بشرط منح الفريق فرصة للتدريب قبل العودة للمباريات بعد فترة التوقف الطويلة، وكذلك طلائع الجيش، حيث أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب الفريق، عن تأييده للقرار الذي ستتخذه الدولة سواء بالاستئناف أو الالغاء وفقاً للمصلحة العامة.

وفيما يخص الانتاج الحربي، قال خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن فكرة الغاء مسابقة الدوري هذا الموسم تشكل ضرراً كبيراً للأندية المصرية ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"هناك بعض الاندية ترحب بإلغاء المسابقة لأغراض تخصها وحدها إنما الغاء الدوري يمثل كابوس رعب لأغلب أندية الممتاز وعلى رأسها الانتاج الحربى"

أما الاتحاد السكندري، فأعرب طلعت يوسف مدرب الفريق، عن تمنيه بعودة الدوري ولكن بشكل منتظم، مشيراً إلى أنه يجب عقد جلسة بين اتحاد الكرة والأندية بنهاية الشهر للانتهاء من هذا الملف.

بيراميدز وإف سي مصر يرفعان شعار التحفظ

مازال موقف فريقي بيراميدز وإف سي مصر غير واضح من هذا المعركة، فلم يكشف الناديين عن موقفيهما حتى الآن.

7 أندية تطالب بالإلغاء

بعد تراجعه إلى قاع الجدول في الموسم الجاري، رأى مصر المقاصة وعلى لسان مدير الكرة بالفريق وليد هويدي، أن إلغاء المسابقة سيكون الحل الأمثل، وعلى نفس النهج سار النادي المصري الذي خاض واحداً من أضعف مواسمه وكذلك الاسماعيلي وطنطا والانتاج الحربي، وكذلك انضم أسوان للقائمة متعلالاً بتلاحم المباريات وتراجع إمكانيات الفريق المادية، واختتمت قائمة المعارضة بنادي الزمالك الذي رفض هو الآخر استكمال المسابقة.