شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نؤيد قرار عودة بطولة الدورى بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن ناديه لن يمانع فى استكمال مسابقة الدورى شريطة عدم تلاحم المواسم، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لن نمانع فى استكمال مسابقة الدورى حال إقرار الدولة لذلك القرار، لكن نرفض فكرة تلاحم المواسم بشكل يضر الأندية وعلى رأسها الإسماعيلى الذى يشارك أيضاَ فى البطولة العربية وتنتظره مواجهة مصيرية مع الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى".

وأضاف المصدر "إذا نجحت لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى توفير مواعيد مناسبة لاستكمال المسابقة سنرحب على الفور، ولكن إذا حدث تلاحم للمواسم سيكون الفشل مصير الجميع وحينها سنطالب بإلغاء المسابقة وبداية الموسم الجديد مبكراً".

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .