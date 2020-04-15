شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن عودة معارى الأهلى: ناصر ماهر ومحمد شريف الأحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحمد بلال، نجم النادى الأهلى السابق، ثنائى القلعة الحمراء المعار حالياً، ناصر ماهر ومحمد شريف، للعودة إلى الفريق فى بداية الموسم الجديد، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الثنائى مع فرقهم الحالية.

وقال بلال فى تصريحات خاصة: الأهلى يحتاج هذا الثنائى بالتحديد لتدعيم الجانب الهجومى فى المرحلة المقبلة.

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ورفض مسئولو النادى ربط عودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبى برحيل رمضان صبحى المحتمل، بعد انتهاء إعارة رمضان صبحى هجوم الفريق بنهاية الموسم الجارى.

ويضع مسئولو الأهلي تصوراً حال رحيل رمضان صبحي لناديه هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة، حيث تجد إدارة الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته بسبب المقابل المادي الكبير الذي يطلبه ناديه سواء لتجديد مدة اعارته أو بيعه نهائياً، حيث تضع عدداً من البدائل تمهيداً لضم أي منهم لتعويضه ومنهم طاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي.

ويعد محمد شريف خياراً مهماً لتدعيم هجوم الأهلي بعد انتهاء اعارته ، بعد تألقه اللافت بقميص انبي، ليقرر فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط عودته فور انتهاء الإعارة بغض النظر عن موقف رمضان صبحي سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه.

ورفض مسئولو الأهلى طلب نادى إنبى بتمديد إعارة محمد شريف للفريق البترولى، خاصة بعد تسجيله 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.