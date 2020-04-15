شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تحل جميع لجان الاتحاد.. والتشكيل الجديد عقب عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن حل جميع لجان الاتحاد، مؤكدا إعادة تشكيلها مرة أخرى.

وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن إعادة تشكيل لجان الاتحاد سيتم مع عودة النشاط المعلق حاليا للحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا.

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.

كما أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة تقليل عدد ساعات العمل للموظفين فى الاتحاد خلال يومى العمل الأحد والأربعاء من أجل الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه إنه يوجد موظفيين ينتهى وقت عملهم فى الثانية ظهرا وآخرين فى الرابعة عصرا لتقليل الأعداد.