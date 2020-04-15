شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض تدريبات ياسر إبراهيم فى المنزل: لاعبنا يحافظ على لياقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية لنادى الأهلى، عبر إنستجرام، مقطع فيديو قصير من تدريبات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروى الأول، أثناء تواجده فى منزله، نظرًا للحجر المفروض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وعلقت صفحة الأهلى على تدريبات ياسر إبراهيم: "لاعبنا ياسر إبراهيم يحافظ على لياقته البدنية فى المنزل".

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ووضع السويسري رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.