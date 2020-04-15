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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ننشر خطاب الفيفا بأزمة النقاز والزمالك.. ومطالبة الأبيض بـ 1.3 مليون دولار، كهربا يرد على شكوى الزمالك فى الفيفا والفصل بالقضية خلال شهر .

ننشر خطاب الفيفا بأزمة النقاز والزمالك.. ومطالبة الأبيض بـ 1.3 مليون دولار

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المقدمة من حمدى النقاز ضد ناديه السابق الزمالك، فى أربعة صفحات، تضمنت أحقية النقاز فى 288 ألف دولار مستحقات مكافآت من الزمالك، وينفرد الخليج 365 بنشرها.

كهربا يرد على شكوى الزمالك فى الفيفا والفصل بالقضية خلال شهر

أرسل محمود كهربا صانع ألعاب الأهلى ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده فى القضية التى يبحث مسئولو قلعة ميت عقبة عن حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

اتجاه فى الأهلى لعدم تدعيم الوسط والدفاع بسبب رؤية فايلر

تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.

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كاسونجو يتلقى مجموعة عروض محلية لضمه فى الموسم الجديد

تلقى الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، مجموعة عروض من أندية الدورى الممتاز، لضمه فى الموسم المقبل، إلا أن المهاجم الكونغولى يرفض مناقشة العروض التى تلقاها انتظاراً لقرار إدارة الزمالك بشأن مصيره.

الزمالك يودع راتب شهرين للثلاثى الأجنبى فى ظل توقف كورونا

أودع مسئولو الزمالك راتب شهرين للثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، نظرا لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

سموحة يرفض التفريط فى حسام حسن .. تعرف على السبب

تمسك مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر باستمرار حسام حسن مهاجم الفريق معهم فى الموسم المقبل نظرا لاعتماد حمادة صدقى المدير الفنى عليه كمهاجم أساسى خلال الفترة الحالية .

الأهلي يُقرر تعديل عقد محمد الشناوي بعد حمله شارة القيادة

قررت لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، ومساواته بوليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخراً، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه وهي قيمة عقده الحالي، وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف اكرامي، بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية من ناحية أخرى.