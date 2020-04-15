شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد لعودة الدورى.. أهم توصيات مديرى الكرة على "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مديرو الكرة بالأندية المصرية على مطالبة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمنحهم فرصة كبيرة للتدريب قبل أول مباراة رسمية، حال إقرار استئناف مسابقة الدورى العام من جديد خلال الفترة المقبلة حال السيطرة على فيروس كورونا.

وعلم ”الخليج 365” فى وقت سابق أن مديرى الكرة بالأندية المصرية استحدثوا جروب للتواصل بينهما علي تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" بعد أزمة كورونا التي تسببت في تعليق النشاط الكروي بمصر لمدة شهر.

وأنشا مديرو الكرة فى 18 ناديا بمسابقة الدورى المصري جروب للتواصل بينهم علي واتساب لمناقشة الموعد المقترح لاستئناف التدريبات بشكل يضمن التساوي بين كل الأندية في مرحلة الاستعداد لعودة المسابقة المحلية .

وكانت أهم توصيات ممثلى الاندية هى موافقتهم على عودة الدوري فى أى وقت بشرط منحهم فرصة كبيرة للتدريب قبل أول مباراة رسمية فى ظل حصول اللاعبين على راحة سلبية لفترة طويلة تهدد تعرضهم للإصابات حال استئناف النشاط وتحديد موعد المباريات الرسمية بعد فترة قصيرة .

ويضم جروب مديرى الكرة على واتس اب كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، وأمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالزمالك وايمن حافظ وأحمد زاهر من القلعة البيضاء أيضا ، وصبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي وأحمد صالح المدير الإدارى لللدراويش ، وخالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي ، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري البورسعيدي، والعميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع وحمادة صدقي المدير الفني لسموحة ومجدي عبد العاطي المدير الفني لاسوان وعبد الناصر محمد مدير الكرة لانبي وخالد جلال المدير الفني لاف سي مصر ووليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ونادر شوقي مدير شركة الجونة وحازم خيرت المشرف علي الكرة في وادي دجلة ومحمد عادل مدير الكرة بالمقاولون العرب ومحمد ابراهيم مدرب الاتحاد السكندري وهاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز واللواء مشهور مدير الكرة بحرس الحدود.

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وحرصت كل الأندية علي وجود ممثليها سواء مدير الكرة أو المدير الفني أو أحد الاداريين لتنفيذ كل القرارات التي يتفق عليها الجميع .

وتكاتفت الأندية المصرية علي قلب رجل واحد لمحاربة وباء كورونا والغاء النشاط الرياضي لمدة أسبوعين تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والتسارع من أجل تطهير وتعقيم المنشأت وإيقاف التدريبات خوفا علي صحة اللاعبين والأجهزة الفنية ونشر طرق الوقاية من الفيروس عبر الصفحات الرسمية للأندية علي مواقع التواصل الاجتماعي لحث الجماهير علي الاستجابة ومنع تفشي المرض .

اتخذ الأهلي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، وبدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية».

وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادى لمدة أسبوع، وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، التزام النادى بقرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية فى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقال عادل فى تصريحات خاصة، أشكر الدولة على هذا القرار، الأهم سلامة المواطنين، وقررنا تعليق كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وسيكون النادى مفتوحاً لاستقبال الأعضاء فقط، مشيرا إلى أن فريق الكرة حصل على راحة لمدة ثلاثة أيام مقبلة، وبعد ذلك سيتم وضع خطة إعداد للمرحلة المقبلة قبل استئناف الدورى.