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الأهلى يضع الرتوش النهائية لتجديد عقد رامى ربيعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو الأهلى مع رامى ربيعة مدافع الفريق الرتوش الأخيرة بخصوص اتفاق تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وانشغلت الإدارة الحمراء في الفترة الماضية بإنهاء ملف الكباتن الأربعة بتجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، ورحيل شريف إكرامى وأحمد فتحي بنهاية الموسم فور انتهاء عقديهما كما وقع الجوكر لبيراميدز رسمياً، في الوقت الذي تم توجيه الشكر لحسام عاشور وتم رفض تجديد عقده.

وأبدى رامى ربيعة مرونة كبيرة فى ملف تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وهو الاتفاق الذى حدث مع اللاعب منذ فترة، إلا أن الاتفاق لم يرقى للصيغة الرسمية قبل الوقت الحالى.

من ناحية أخرى تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.

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وقال مصدر فى الأهلى إن فايلر يرغب فى الاكتفاء باستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة خاصة وأن الثنائي كان يؤدي بشكل جيد مع ناديي سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب وباء .

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

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