شكرا لقرائتكم خبر عن من الأجدر بالبقاء؟.. نصف دستة محترفين بالأهلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، العودة إلى اللائحة القديمة للجبلاية، فيما يتعلق بشأن عدد اللاعبين الأجانب فى كل فريق، والتى ستؤدى إلى تخفيض عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فى قوائم الأندية، وهو ما يعنى أن كل نادى بات مضطراً للاستغناء عن عدد من لاعبيه الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلى بالتأكيد سيكون من أكثر المتضررين من هذا القرار حيث يضم الفريق الأحمر ستة محترفين وهم، المغربى وليد أزارو، التونسى على معلول، أليو بادجي، أليو ديانج، جيرالد دا كوستا، جونيور آجاى.

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ونرصد بالفيديو التالى أبرز ما قدمه كل لاعب من هؤلاء اللاعبين مع القلعة الحمراء.