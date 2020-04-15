شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطط لتخفيض عقود لاعبيه على طريقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى الإسماعيلى موقف ناديه من تخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقف النشاط بسبب تعليق الدورى لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود صعوبة فى الالتزام بسداد مستحقات اللاعبين خلال الموسم الحالى.

وقال المصدر إن إدارة الدراويش تخطط لتخفيض عقود اللاعبين على غرار ما ينوى مسئولو النادى الأهلى القيام به، لاسيما وأن هناك لاعبين يحصلون على قيمة عقود مرتفعة.

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كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين.

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وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية : "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي".

وواصل : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وأتم : "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده".