شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتضامن مع الأهلى فى تخفيض عقود اللاعبين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن مسئولو نادى المقاصة لفكرة تخفيض عقود اللاعبين فى الموسم الحالى على غرار ما ينوى مسئولو الأهلي القيام به، خاصة مع توقف النشاط بسبب تعليق الدورى لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود صعوبة فى الالتزام بسداد مستحقات اللاعبين خلال الموسم الحالي.



لمعرفة التفاصيل من هنا: لمعرفة التفاصيل من هنا: وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادى".

وواصل: "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وقال: "الأهلى ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده".

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واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على فكرة تقليص عدد المحترفين فى الدورى المصرى الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط، مشدداً على أن القرار غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على بطولة الدوري الممتاز.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "لابد أن يرى المسئولون عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".

تابع عبد الحفيظ أن القرار سيكبد خزينة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين ملايين كثيرة حال التخلي عن لاعب واحد لأن النادي سيكون مضطراً لكامل قيمة تعاقد اللاعب سواء كانت 4 سنوات أو 5 مثلاً متسائلاً: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها وقال إن الأمر مرفوض تماماً لأنه ليس في صالح الكرة المصرية أيضاً كما يشير البعض لمنح اللاعبين الشباب الفرصة.