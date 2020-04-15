الامارات | شفاء نجمي يوفنتوس من فيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء نجمي يوفنتوس من فيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم اليوم عن شفاء لاعبَيه دانييلي روغاني والفرنسي بليز ماتويدي من فيروس كورونا المستجد. وقال بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية في بيان صحافي: "خضع كل من دانييلي روغاني وبليز ماتويدي وفقا للبروتوكول لفحصين لفيروس كوفيد-19، وأتت نتائجهما سلبية. لذا فإن اللاعبَين شُفيا، وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما".

وكان روغاني أول لاعب في الدوري الايطالي "سيري أ" يصاب بفيروس "كوفيد-19" في 12 مارس، فيما أُعلن عن إصابة ماتويدي حامل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في 17 من الشهر الفائت.