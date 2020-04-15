الامارات | مدرب برشلونة يحلم بكأس أبطال أوروبا.. والاحتفال بها بين "الأبقار"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يحلم بكأس أبطال أوروبا.. والاحتفال بها بين "الأبقار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى مدرب فريق برشلونة لكرة القدم، كيكي سيتيان بتصريح غريب لقناة "تي في 3" التلفزيونية الإسبانية، حين قال إن حلمه أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويحتفل بالكأس العريقة بين الأبقار، في ريف لينكريس بإقليم كانتابريان الإسباني. وكشف كيكي خلال الحوار كذلك أنه يريد تمديد عقده مع الفريق والبقاء لأطول فترة ممكنة.

وقال كيكي: لطالما قلت للاعبين، وما زلت، أننا في عجلة من أمرنا لتحقيق الألقاب، ونريد تحقيق دوري أبطال أوروبا، وكذلك لقب الدوري الإسباني (الليغا)".

وأضاف: إذا حققنا اللقبين فهو أمر ممتاز، وإذا لم نستطع فتركيزنا الأكبر على لقب الأبطال، لأنني أريد الكأس بشدة وحلمي أن أمسك بها وأحتفل بها بين الأبقار في لينكريس، وأقدمها لهم".

يذكر أن كيكي وقع عقدا مع برشلونة لعام ونصف العام حتى 2021، مع سنة قابلة للتمديد بشرطة حتى 2022.

