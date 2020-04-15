الامارات | تخفيض رواتب اللاعبين يوفر 28 مليون ريال شهرياً لـ 4 أندية سعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض رواتب اللاعبين يوفر 28 مليون ريال شهرياً لـ 4 أندية سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم أن إجمالي المبالغ، التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال، المنافسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، عقب قرار تخفيض الرواتب بنسبة 50%، يصل إلى نحو 28 مليون ريال سعودي شهرياً.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مصادر كشفت لها أن لاعبي الفريق الأول بنادي الأهلي وافقوا على تخفيض رواتبهم، وفق النسبة المتفق عليها لتوفر الإدارة التي يرأسها عبدالإله مؤمنة، نحو خمسة ملايين ريال شهرياً من ميزانيتها.

وأضافت المصادر أن إدارة النصر ستوفر نحو 8.5 ملايين ريال شهرياً من تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفني، وأن إدارة النادي العاصمي كانت تدفع شهريا 17 مليون ريال رواتب للاعبين والجهاز الفني.

وفي الوقت الذي تحفظ فيه الهلال على الإفصاح عن مبلغ التخفيض، ذكرت المصادر أنه سيوفر ما بين ثمانية إلى تسعة ملايين ريال في الشهر، عقب مبادرة لاعبي الفريق الأول، التي أعلنت قبل اجتماع رابطة دوري المحترفين (الإثنين). وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد بدأت فعلياً في مخاطبة اللاعبين وستوفر أربعة ملايين ونصف المليون شهرياً.

وكانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اتفقت على خفض 50% من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يطبق الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، وذلك اعتباراً من 15 مارس الماضي حتى عودة التدريبات.

من جانبه، وصف رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، القرار الذي اتخذ من قبل جميع الأندية في الاجتماع الأخير بالمنطقي، وأوضح في تصريحات للصحيفة أن ناديه سيعيد ترتيب الأوضاع المادية في عقود اللاعبين والمدربين في بقية الألعاب، والموظفين غير المتفرغين والعاملين، لضمان الاستقرار المادي للنادي في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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