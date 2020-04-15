الامارات | بالصور.. تغيير لوحة السيارة يتسبب في فسخ عقد لاعب صيني

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تغيير لوحة السيارة يتسبب في فسخ عقد لاعب صيني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2020
قرّر بطل الدوري الصيني، جوانغزو، فسخ عقد الجناح الدولي يو هانشاو، الذي سيمضي 15 يوماً أيضاً خلف القضبان، وذلك بعدما شوهد وهو يستبدل لوحة سيارته رباعية الدفع. وأفاد جوانغزو، الذي يدربه الإيطالي فابيو كانافارو، بأن اللاعب 33 عاماً انتهك بشكل خطير مبدأ الانضباط الصارم للنادي.
وفرضت الشرطة في المدينة الجنوبية، غرامة قدرها 5000 يوان (700 دولار)، وأضافت 12 نقطة إلى رخصة يو، وسيوضع لمدة 15 يوماً في "التوقيف الإداري".
وجاء قرار تخلي جوانغزو عن يو، وتوقيفه من قبل الشرطة على خلفية لقطة له يبدو فيها يستبدل حرف "أي" بحرف "أف"، على لوحة تسجيل سيارته لأسباب لم تتضح على الفور.
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