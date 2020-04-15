شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة التنس سامانثا ستوسور: سنتعلم من تجربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت اللاعبة الأسترالية سامانثا ستوسور، التى بلغت نهائى رولان جاروس فى 2010، وبطلة بطولة أمريكا المفتوحة فى 2011، إن الوباء الذى يعانى منه العالم الآن سيعطى جميع اللاعبين إحساسا أكبر «بما يفعلونه كل يوم».

وفى تصريحات صحفية، صرحت اللاعبة المخضرمة (36 عاما)، أثناء استعراض الوضع الحالى فى عالم التنس، بأنه «فى بعض الأحيان تكون التجربة رائعة، لكنها سيف ذو حدين، وأحيانا لا تكون التجربة سهلة للغاية لأنك تتوقع المزيد من نفسك».

وتابع: «هذه المرة، من المحتمل أن يمنح فيروس كورونا جميع اللاعبين تقديرا أفضل لما نقوم به جميعا طيلة أيام السنة».

وتعيش ستوسور قيد الحجر الصحى على أمل أن يتم استئناف المنافسات فى 13 يوليو المقبل، على الرغم من أنها ليست متفائلة للغاية بشأن ذلك.

واستطردت: «أنا حقا لا أعرف، ولكن أعتقد أنه سيكون صعبا للغاية، يجب أن يكون العالم كله تحت السيطرة قبل أن نبدأ السفر، لذلك لا أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا. آمل أن يحدث ذلك، لكننى لن أتحمل ذلك».

على جانب آخر، قررت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات تأجيل نسخة العام الحالى من بطولة مونتريال للسيدات، إلى العام المقبل.

وجاءت هذه الخطوة من قبل الرابطة فى ضوء تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ووفقا لبيان الرابطة، عبر موقعها الرسمى، فإن الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الحكومة الكندية لمواجهة الجائحة ستحول دون إقامة البطولة فى موعدها.

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وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 7 و16 أغسطس المقبل، لكنها ستتأجل للعام القادم.

وأوضح بيان الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «المعايير التى تطبقها الحكومة الكندية ستحول دون إقامة البطولة حتى 31 أغسطس المقبل، وبالتالى تم تأجيلها لعام 2021».

وأضاف البيان: «الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات دائما تضع الصحة والأمان على رأس الأولويات، ندرك صعوبة القرار ونتطلع للعودة مجددا إلى مونتريال فى 2021».