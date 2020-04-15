شكرا لقرائتكم خبر عن «دى ليخت» يكشف كواليس انضمامه ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماتياس دى ليخت، مدافع يوفنتوس، عن اللحظات الأولى له فى مركز تدريب السيدة العجوز.

وقال دى ليخت، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «عندما دخلت مركز تدريب يوفنتوس للمرة الأولى شعرت بأننى مثل طفل فى متجر للحلوى، بعدما رأيت كريستيانو وبوفون وكيللينى».

وأضاف: «لم أختر الانتقال إلى يوفنتوس بسبب كريستيانو. هذا ليس سبب مجيئى إلى إيطاليا وتورينو. كان لدىّ الكثير من الوقت للاختيار بين الأندية، واليوفى كان الخيار الأفضل».

وتابع: «أخبرونى فى يوفنتوس أنهم يريدون شرائى بسبب قدرتى على اللعب تحت الضغط، وهم يثقون فى كل شىء فعلته مع أياكس. أنا سعيد بالعيش فى تورينو». وواصل: «فى الصيف الماضى وصلت فى وقت متأخر عن باقى اللاعبين، بسبب بعض المشكلات بين أياكس ويوفنتوس حول الأموال، حيث إننى جئت عقب أسبوعين من بدء المعسكر، وبدون تدريب لعبت ضد توتنهام فى جولة آسيا، وبعد 20 دقيقة كنت أعانى من أجل التنفس».

وعن كثرة لمسات اليد قال «عندما كنت فى غرفة الملابس عقب مباراة تورينو تحدث معى الأصدقاء أن هذا أمر لا يصدق، وكأنه يوجد مغناطيس فى يدى». وأتم: «عندما أرتكب خطأ لا أغضب إذا قال أحدهم شيئًا ما على ذلك. أنا أحب المزاح».

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