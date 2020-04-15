شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يويفا" يعاقب سانتوس بالإيقاف 3 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، معاقبة لاعب فريق كوبنهاغن الدنماركي، مايكل سانتوس، بالإيقاف 3 مباريات بسبب مشاجرة مع شرطي خلال الاحتفال بهدف في مباراة الفريق أمام سلتيك الإسكتلندي ببطولة الدوري الأوروبي.

وأوضح "يويفا" أن لجنة الانضباط فرضت العقوبة على المهاجم الأوروغوياني بتهمة "الاعتداء على شخص آخر في مباراة". ووقع الحادث في مباراة كوبنهاغن ومضيفه سلتيك يوم 27 فبراير الماضي في إياب دور الــ32، حيث سجل بيب بيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز كوبنهاغن 3-1 وركض متخطياً صف رجال الشرطة وأفراد الأمن بالإستاد متجهاً نحو مشجعي كوبنهاغن للاحتفال، وعندما تبعه سانتوس للاحتفال، وقعت المشاجرة.

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