شكرا لقرائتكم الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على عقد تجديد رامى ربيعة لمدة 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبدى رامي ربيعة مرونة كبيرة في ملف تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وهو الاتفاق الذي حدث مع اللاعب منذ فترة، إلا أن الاتفاق لم يرقى للصيغة الرسمية قبل الوقت الحالي.
من ناحية أخرى ، تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.
وقال مصدر فى الأهلى إن فايلر يرغب فى الاكتفاء باستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة خاصة وأن الثنائي كان يؤدي بشكل جيد مع ناديي سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب وباء كورونا.
رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.
وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.
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