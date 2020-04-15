شكرا لقرائتكم تدريبات جماعية بالفيديو عبر الواتس لحراس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك، التدريبات الجماعية لرباعي حراس القلعة البيضاء عبر الفيديو للوقوف على جاهزية الحراس وأداء المران اليومي والتدريبات المنزلية بشكل منتظم .

وتوقف النشاط الرياضى في مصر واغلب دول العامل بعد تفشي فيروس كورونا القاتل – كوفيد 19 - الذى أوى بحياة أكثر من 20 ألف شخص وأصاب أكثر من 2.5 مليون شخص.

وحرص عمرو عبد السلام عمل محادثة جماعية لرباعي الزمالك جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي عبر جروب خاص على موقع التواصل الاجتماعى " واتس اب" .

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وشدد مدرب حراس الزمالك على الرباعي ضرورة أداء التدريبات بشكل قوي ومنتظم وبصفة دائمة يوميا للحفاظ على امكانياتهم البدنية وجاهزيتهم طوال الوقت تحسبا لعودة استئناف المسابقات المحلية والقارية في أي وقت

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد سمح بزيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر، أن يتقاضى أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيلتقى الفريق خلاله مع الرجاء المغربى فى شهر مايو المقبل، وذلك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة.