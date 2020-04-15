شكرا لقرائتكم الصفحة الرسمية للأهلى تستعرض مران ياسر إبراهيم المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرضت الصفحة الرسمية لنادى الأهلى، عبر انستجرام، مقطع فيديو قصير من تدريبات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروى الأول، أثناء تواجده فى منزله، نظرًا للحجر المفروض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وعلقت صفحة الأهلى على تدريبات ياسر إبراهيم: "لاعبنا ياسر إبراهيم يحافظ على لياقته البدنية فى المنزل".

ووضع السويسري رينيه فايلر برنامج غذائي للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدني تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت، والمتوقف حالياً في العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.