شكرا لقرائتكم المقاصة يرحب بتخفيض عقود لاعبيه ويترقب مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن مسئولو نادي المقاصة لفكرة تخفيض عقود اللاعبين في الموسم الحالي على غرار ما ينوي مسئولي الأهلي القيام به، خاصة مع توقف النشاط بسبب تعليق الدوري لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود صعوبة في الالتزام بسداد مستحقات اللاعبين خلال الموسم الحالي.

قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن ناديه سيناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين وسيتم عرضها على اللاعبين لمطالبتهم بالوقوف بجوار ناديهم والتنازل عن جزء من مستحقاتهم المالية عن الموسم الحالي، في ظل المعاناة التي ستتكبدها خزينة الأندية مع توقف النشاط وما يترتب عليه من أضرار سلبية على الموارد التي تدخل خزينة النادي.

شدد على أنه سيتم إلغاء نسبة المشاركة في عقود اللاعبين عن الموسم الحالي لو صدر قرار بإلغاء المسابقة وعدم استكمالها، وهو ما يتيح للأندية عدم دفع قيمة العقود كاملة، لأن نسبة المشاركة مربوط صرفها بانتهاء الموسم.

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أضاف أن تخفيض العقود التزام أدبي من اللاعبين تجاه أنديتهم وعليهم أن يتفهموا الظروف الحالية التي نعيشها، وأتوقع أن يتفاعل لاعبي المقاصة مع المبادرة ويوافقوا على نخفيض قيمة عقودهم المالية.

أردف أن اللاعبين يلتزمون بأداء تدريباتهم المنزلية خلال فترة الحجر الصحي، للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث يؤدون البرنامج الموضوع من قبل مخطط الأحمال الفرنسي رودريجو.