شكرا لقرائتكم سلى حظرك.. شاهد الهدف الذى زلزل الكرة الأرضية بفرحة 100 مليون مصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد هدف محمد صلاح فى مرمى الكونغو فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 والتى أقيمت ببرج العرب من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الجماهير المصرية بسبب صعوبته .

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نجحت كتيبة المنتخب الوطنى فى التقدم بهدف مقابل للاشئ من بينية من ناحية اليمين لمحمد الننى وضعها أمام محمد صلاح الذى نجح فى إحراز الهدف الأول فى مرمى الكونفو ، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذى كان يتحتم على الفراعنة إحراز الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل رسميا للمونديل استطاع لاعبو الكونغو إدراك هدف التعادل فى مرمي عصام الحضري وقتها من خطأ فادح من خط الدفاع بالكامل ليخيم السكون على مدرجات الإستاد وسط حزن وصل لحد البكاء الشديد بين الجماهير التى حضرت اللقاء خوفا من ضياع الحلم الجميل .

وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يقوم محمود حسن تريزيجيه بصناعة كرة صعبة داخل منطقة الجزاء ويتعرض للإيذاء لم يتوانى بكارى جاساما حكم اللقاء من احتسابها ضربة جزاء يتصدى لها محمد صلاح أيضا ويضعها بكل قوة على يمين حارس الكونغو معلنا فوز المنتخب وسط فرحة هستيرية من جانب الجماهير التى حضرت المباراة أو من خارجه والتى طافت ميادين مصر آنذاك ليتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.

وشارك المنتخب فى مونديال روسيا فى مجموعة ضمت الأوروجواي و روسيا و السعودية واحتل الفراعنة المركز الأخير بعد خسارة المباريات الثلاث.