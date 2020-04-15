شكرا لقرائتكم سلى حظرك.. شاهد الهدف الذى زلزل الكرة الأرضية بفرحة 100 مليون مصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعد هدف محمد صلاح فى مرمى الكونغو فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 والتى أقيمت ببرج العرب من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الجماهير المصرية بسبب صعوبته .
نجحت كتيبة المنتخب الوطنى فى التقدم بهدف مقابل للاشئ من بينية من ناحية اليمين لمحمد الننى وضعها أمام محمد صلاح الذى نجح فى إحراز الهدف الأول فى مرمى الكونفو ، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذى كان يتحتم على الفراعنة إحراز الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل رسميا للمونديل استطاع لاعبو الكونغو إدراك هدف التعادل فى مرمي عصام الحضري وقتها من خطأ فادح من خط الدفاع بالكامل ليخيم السكون على مدرجات الإستاد وسط حزن وصل لحد البكاء الشديد بين الجماهير التى حضرت اللقاء خوفا من ضياع الحلم الجميل .
وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يقوم محمود حسن تريزيجيه بصناعة كرة صعبة داخل منطقة الجزاء ويتعرض للإيذاء لم يتوانى بكارى جاساما حكم اللقاء من احتسابها ضربة جزاء يتصدى لها محمد صلاح أيضا ويضعها بكل قوة على يمين حارس الكونغو معلنا فوز المنتخب وسط فرحة هستيرية من جانب الجماهير التى حضرت المباراة أو من خارجه والتى طافت ميادين مصر آنذاك ليتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.
وشارك المنتخب فى مونديال روسيا فى مجموعة ضمت الأوروجواي و روسيا و السعودية واحتل الفراعنة المركز الأخير بعد خسارة المباريات الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر سلى حظرك.. شاهد الهدف الذى زلزل الكرة الأرضية بفرحة 100 مليون مصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.