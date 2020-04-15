شكرا لقرائتكم أحمد بلال يرشح هذا الثنائى للعودة إلى الأهلى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، ثنائي القلعة الحمراء المعار حالياً، ناصر ماهر ومحمد شريف، للعودة إلى الفريق في بداية الموسم الجديد، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الثنائي مع فرقهم الحالية.

وقال بلال في تصريحات خاصة: الأهلي يحتاج هذا الثنائي بالتحديد لتدعيم الجانب الهجومي في المرحلة المقبلة.

رفض مسئولو النادي ربط عودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي برحيل رمضان صبحي المحتمل، بعد انتهاء اعارة رمضان صبحي هجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

ويضع مسئولو الأهلي تصوراً حال رحيل رمضان صبحي لناديه هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة، حيث تجد إدارة الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته بسبب المقابل المادي الكبير الذي يطلبه ناديه سواء لتجديد مدة اعارته أو بيعه نهائياً، حيث تضع عدداً من البدائل تمهيداً لضم أي منهم لتعويضه ومنهم طاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي.

ويعد محمد شريف خياراً مهماً لتدعيم هجوم الأهلي بعد انتهاء اعارته ، بعد تألقه اللافت بقميص انبي، ليقرر فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط عودته فور انتهاء الإعارة بغض النظر عن موقف رمضان صبحي سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه.

ورفض مسئولو الأهلى طلب نادى إنبى بتمديد إعارة محمد شريف للفريق البترولى، خاصة بعد تسجيله 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.