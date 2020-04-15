شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخطط لتخفيض عقود لاعبيه على طريقة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادي الإسماعيلي موقف ناديه من تخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقف النشاط بسبب تعليق الدوري لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود صعوبة في الالتزام بسداد مستحقات اللاعبين خلال الموسم الحالي.

وقال المصدر ،أن إدارة الدراويش تخطط لتخفيض عقود اللاعبين على غرار ما ينوي مسئولي النادي الأهلي القيام به، لاسيما وأن هناك لاعبين يحصلون على قيمة عقود مرتفعة، والنادي قد لا يستطيع الوفاء بالتزاماتهم في ظل ما نعيشه حاليا من توقف مصادر الدخل وكل الموارد التي كان يتم استغلالها للانفاق على النشاط الرياضي.

وشدد المصدر على أن الموضوع محل دراسة ولكن لم يتم طرحه للمناقشة حتى الآن، في ظل عدم اجتماع المجلس خلال الفترة الماضية لظروف انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن التوجه العالم على مستوى العالم يسير نحو تخفيض العقود وهو ما نسعى لتطبيقه داخل قلعة الدراويش.

وأضاف: ما يسري على الأندية سيسري على الإسماعيلي بحيث يتم بالتوافق بين اللاعبين والإدارة، ولابد من أنن يتفهم اللاعبين الوضع القهري الذي تعيشه البلاد والكرة المصرية في الوقت الحالي، لذا وجب عليها تخفيض عقدها.