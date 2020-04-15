ميسي يضع برشلونة في ورطة.. ويهدد: «إما أنا أو الرئيس»

أفادت تقارير صحفية اليوم، الأربعاء، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدد بمغادرة نادي برشلونة الإسباني والانتقال إلى ناد آخر، حال عدم رحيل رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

وذكرت مجلة "دون بالون" الرياضية الإسبانية أن ميسي طالب باستقالة بارتوميو كشرط لبقائه في برشلونة، وإلا سيضطر هو إلى مغادرة النادي مستفيداً من بند يسمح له بالانتقال مجاناً في الصيف القادم.

وأشارت المجلة إلى أن "البرغوث" قد نفذ صبره بسبب المشاكل التي يعاني منها نادي برشلونة، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

وأضافت أن ميسي طالب بتشكيل فريق يمكنه الفوز بالبطولات الموسم المقبل، بعدما عجز برشلونة عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 5 سنوات.

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وكان ميسي قد أعلن أن برشلونة "لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الحالي".

يشار إلى أن 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة قدموا استقالتهم، بعدما أخبروا بارتوميو بأنهم "غير راضين عن أسلوب الإدارة."

وفي رسالة مشتركة تم تداولها عبر وسائل الإعلام الإسبانية، أعرب الأعضاء المستقيلين عن قلقهم من "التداعيات المالية المحتملة على الفريق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد"، منتقدين "أسلوب التعامل مع الفضيحة التي أثيرت في شهر فبراير عندما اضطر النادي إلى نفي الاستعانة بشركة لمهاجمة لاعبيه على وسائل التواصل الاجتماعي."

وطالب الأعضاء ايضاً بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي.